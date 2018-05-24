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24.05.2018 06:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Альцгеймер не помог

Бывшего депутата отправили в колонию
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири №7573 (110)
Бывший руководитель управляющей компании "Южком" и экс-депутат Барнаульской городской Думы Александр Черданцев признан виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд приговорил его к четырем года колонии общего режима с взысканием 4 миллионов 177 тысяч рублей в пользу Барнаульского водоканала.
Фото: depositphotos.com
Арестованная дочь главы Ростехнадзора по СЗФО заявила о невиновности

- Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, - подчеркнула в разговоре с корреспондентом "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Уголовное дело было возбуждено 13 мая 2016 года.

Следствие выяснило, что с 2010 по 2013 годы Александр Черданцев вместе с сыном под видом оплаты якобы оказанных услуг по уборке придомовой территории и ремонтно-строительных работ в обслуживаемых 84 многоквартирных жилых домах организовал поступление денежных средств "Южкома" на расчетные счета трех подставных фирм, где их обналичивали. Деньги предназначались ресурсоснабжающим организациям - ООО "Барнаульский водоканал" и МУП "Энергетик", - однако на деле часть их тратилась на финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, а остальное оседало в карманах Черданцевых. В итоге УК и ресурсоснабжающие организации понесли ущерб на сумму более 8,5 миллиона рублей.
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Уголовное дело в отношении сына бывшего руководителя "Южкома" в связи с заключением им досудебного соглашения было выделено в отдельное производство и ушло в суд раньше. В августе прошлого года суд приговорил Черданцева-младшего к трем годам лишения свободы условно. А Черданцев-старший неоднократно срывал судебные заседания, ссылаясь на состояние здоровья, что послужило основанием для объявления его в розыск и заключения под стражу. После изменения меры пресечения в вышестоящем суде Черданцев, на тот момент еще депутат гордумы Барнаула, некоторое время исправно посещал судебные заседания, однако на одном из последних сообщил о наличии у него болезни Альцгеймера и психических расстройств неустановленного генеза. Он заявил ходатайство о проведении амбулаторной психиатрической экспертизы. Однако необходимые исследования провели в рамках судебного процесса, и каких-либо патологических изменений психического и психиатрического состояния выявлено не было. Результаты судебно-психиатрической экспертизы указали на симуляционное поведение Черданцева, его вменяемость и, соответственно, способность участвовать в судебном процессе и нести ответственность за свои действия.

Бывший депутат настаивает на своей невиновности и даже не стал нанимать адвоката, воспользовавшись услугами назначенного защитника. Теперь по постановлению суда осужденному придется заплатить за его работу и проведенные экспертизы около 600 тысяч рублей. Арест на имущество не накладывали - формально Александру Черданцеву не принадлежит ничего ценного.

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