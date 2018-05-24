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Рождение гиганта

ОАО "Алтайский Химпром" им. Верещагина - предприятие, которое ждали
Текст: Евдокия Крюкова (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири №7573 (110)
На промышленной площадке, расположенной на берегу рассольного водоема в черте города химиков Ярового Алтайского края, с 2014 года благодаря инициативному инвестору в лице Управляющей компании "АлтайХимПром" (Екатеринбург), работники нового предприятия реализуют проект "Модернизация и создание производства импортозамещающих продуктов: противотурбулентная присадка (ПТП) и другие". Приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 4612 от 20 декабря 2016 года он включен в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
"Алтайский Химпром" располагает мощной производственной площадкой для создания технопарка. Фото: "Алтайский Химпром" "Алтайский Химпром" располагает мощной производственной площадкой для создания технопарка. Фото: "Алтайский Химпром"
"Алтайский Химпром" располагает мощной производственной площадкой для создания технопарка. Фото: "Алтайский Химпром"

- Участвуя в крупных российских и международных выставках, мы сталкиваемся с убеждением, что химического производства в Яровом нет, поскольку "Алтайхимпром" - банкрот, - говорит генеральный директор ОАО "Алтайский Химпром" им. Верещагина Евгений Шумейко. - Но оно есть и развивает его ОАО "Алтайский Химпром". Это не правопреемник былого предприятия. В 2014 году разрозненный и распроданный частями имущественный комплекс был нами выкуплен, и началась новая жизнь завода.

По программе импортозамещения

Противотурбулентная присадка, разработанная алтайскими химиками, позволяет за счет снижения турбулентности в нефтепроводах увеличить скорость потока и объемы перекачиваемой нефти. До ее внедрения на отечественном рынке использовали американские и китайские продукты. Сегодня "Алтайский Химпром" - единственный российский производитель противотурбулентной присадки, которая успешно конкурирует с зарубежными по качеству и цене. Сейчас завод разрабатывает аналогичные присадки для дизельного топлива и бензина.

- Для производства присадок используется уникальный процесс без криогенного измельчения, который разработан нашими специалистами совместно с профильными нефтехимическими институтами в рамках программы импортозамещения, - поясняет Евгений Шумейко. - Институт прикладной химии (Санкт-Петербург), институт катализа им. Борескова (Новосибирск), институт нефтехимического синтеза им. Топчиева (Москва), ВНИИ по переработки нефти (Москва) и другие профильные научные учреждения проводят также исследования совместимости и возможности применения нашей продукции на предприятиях "Роснефти", "Газпрома", "Новатэка" и других. Противотурбулентная присадка уже поставляется на предприятия "Лукойла".

- На заводе есть и своя аттестованная исследовательская лаборатория. Сложность работы с крупными корпорациями в том, что для каждого месторождения и нефтеперерабатывающего завода приходится проводить отдельный комплекс исследований и испытаний, чтобы подтвердить, что  продукция соответствует заявленным требованиям, - добавляет генеральный директор.

Алтайские химики выпускают не только присадки, но и целый спектр нефтехимических реагентов - нейтрализаторы, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы, депрессорные присадки, поглотители сероводорода.

В 2017 году "Алтайский Химпром" прошел аудит ПАО "Газпром" и ПАО "Роснефть", что дает ему право в 2018-м участвовать в торгах на поставку своей продукции предприятиям этих корпораций. На Яйском нефтеперерабатывающем заводе в Кемеровский области предприятие провело подбор депрессорной присадки и выходит на опытно-промышленные испытания.

Узнаваемая продукция

Предприятие сохранило производство препарата, который используют в медицине для общего наркоза. Причем "Алтайский Химпром" сегодня единственный в России изготовитель этого лекарственного средства, внесенного в список жизненно важных.

На заводе есть своя аттестованная исследовательская лаборатория. Фото: Алтайский Химпром

- Мы выпускаем и полиэтилсилоксановые жидкости для смазочных масел, и продукты двойного назначения, эпоксидную смолу, которую используют для производства композитных материалов, - отмечает заместитель генерального директора по производству Константин Ефимов. - В короткие сроки можем пустить производство дезинфицирующих средств многофункциального использования, эмалей и грунтовок, по качеству и долговечности не уступающих и даже превосходящих импортные аналоги. Были бы покупатели.

За пять лет работы продукция "Алтайского Химпрома" стала известна не только в России, но и за ее пределами. Сегодня ее поставляют на рынок  Казахстана для Эмбинских месторождений в Прикаспийской зоне. А в этом году "Алтайский Химпром" инициировал переговоры с Павлодарским нефтедобывающим заводом о возможности поставок целого ряда продуктов.

Конечно, возобновить сложное химическое производство, даже имея мощную промышленную базу, - дело непростое. Компания вкладывает серьезные инвестиции в модернизацию, чтобы продлить срок службы оборудования. Сложности возникают и с приобретением нового оборудования, большая часть которого в России не производится и его приходится покупать за рубежом.

Есть проблемы и с кадрами. За годы забвения химического производства в Яровом многие квалифицированные специалисты уехали из города. Сегодня "Алтайский Химпром" вынужден собственными силами готовить кадры. Предприятие организовало учебный центр, получило лицензию на образовательную деятельность и теперь начальники цехов и главные специалисты выступают в роли преподавателей, обучая сотрудников тонкостям профессии. На заводе успешно действует и программа наставничества, когда опытные специалисты берут шефство над молодыми работниками.

Баланс интересов

Возродив производство продукции, востребованной крупными корпорациями,  оборонным комплексом, ОАО "Алтайский Химпром" вошло в число  стратегических предприятий страны. Завод активно реализует программы минпромторга России, пользуется поддержкой Фонда развития промышленности на развитие производства по программе импортозамещения. Не сложно оценить его роль и для моногорода Ярового, как крупного работодателя и налогоплательщика. Сегодня на предприятии трудится свыше 450 сотрудников.

- Помимо основной производственной деятельности, мы оказываем услуги железнодорожного транспорта, подачи артезианской воды, водоотведения стоков для муниципального предприятия МУП "ЯТЭК". Много проблем накоплено задолго до нашего прихода, и сегодня их решение оттягивает определенные средства, которые должны были идти на развитие производства, это резко снижает темпы развития предприятия,- подчеркивает Евгений Шумейко.

Но, несмотря на все сложности, в планах у "Алтайского Химпрома" до конца 2018 года увеличить объемы выпуска противотурбулентной присадки до 200-250 тонн в месяц.

- Кроме того, мы провели лабораторные испытания новых депрессорных присадок и сейчас приступаем к промышленным испытаниям, после которых можно будет пустить их в производство. У завода такой объем производственных разработок, что хватит на много лет вперед для развития предприятия. Ту же проблему повышения противопожарной безопасности в торговых центрах и на других объектах массового пребывания людей можно решить, используя антипирены для обработки строительных и отделочных материалов. ОАО "Алтайский Химпром" готов производить антипирены, если будет поставлена такая задача. Спектр продуктов, которые мы можем производить, очень широк. Главное, чтобы был спрос на качественную импортозамещающую химическую продукцию в стране, - уверен Константин Ефимов.

Прямая речь

Евгений Шумейко, генеральный директор ОАО "Алтайский Химпром":

- Мы предлагаем нашим партнерам переходить на отечественную химическую продукцию, чтобы оставлять инвестиции и налоги в России, в Алтайском крае, расширять производство, создавать новые рабочие места. Предприятие готово работать под конкретную задачу. У нас для этого есть и научные наработки, и производственная база, и развитая инженерная инфраструктура, и квалифицированные специалисты. В перспективе мы рассматриваем возможность создания на площадке "Алтайского Химпрома" технопарка, где могут разместиться смежные и связанные с химической промышленностью производства.

В канун Дня работника химической и нефтехимической промышленности поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю настоящих профессиональных побед в нашем непростом, но таком нужном для страны деле. Надеюсь, что общими силами мы возродим и приумножим славу российской химии и нефтехимии!

 

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