В Братске школьница разбилась во время опасного селфи

Пятиклассница упала с крыши заброшенного завода в Братске Иркутской области. Сейчас за ее жизнь борются врачи реаниматологи, сообщает ГУ МВД по региону.

Как сообщили в полиции, информация о ЧП поступила на пульт дежурного вечером 23 мая.

- Установлено, что в дневное время две 11-летних ученицы средней школы Братска для селфи отправились на территорию бывшего комбината железобетонных изделий, закрытого в 1990-х годах. Они забрались на крышу одного из полуразрушенных цехов, где фотографировались. Возвращаясь, одна из девочек потеряла равновесие и сорвалась вниз на бетонный пол, усыпанный строительным мусором, - рассказал представитель ГУ МВД по Иркутской области.

С места падения пострадавшую школьницу эвакуировала бригада "скорой помощи". В городской детской больнице у девочки диагностировали многочисленные повреждения различной степени тяжести. Согласно информации полиции - сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.