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24.05.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Братске школьница разбилась во время опасного селфи

Текст: Дмитрий Мальков

Пятиклассница упала с крыши заброшенного завода в Братске Иркутской области. Сейчас за ее жизнь борются врачи реаниматологи, сообщает ГУ МВД по региону.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как сообщили в полиции, информация о ЧП поступила на пульт дежурного вечером 23 мая.

- Установлено, что в дневное время две 11-летних ученицы средней школы Братска для селфи отправились на территорию бывшего комбината железобетонных изделий, закрытого в 1990-х годах. Они забрались на крышу одного из полуразрушенных цехов, где фотографировались. Возвращаясь, одна из девочек потеряла равновесие и сорвалась вниз на бетонный пол, усыпанный строительным мусором, - рассказал представитель ГУ МВД по Иркутской области.

С места падения пострадавшую школьницу эвакуировала бригада "скорой помощи". В городской детской больнице у девочки диагностировали многочисленные повреждения различной степени тяжести. Согласно информации полиции - сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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