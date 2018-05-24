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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Коммерсанты подделывали сертификаты иностранным мигрантам
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7573 (110)
В Кемеровской области вынесен приговор одной из участниц преступной группы, сбывавшей мигрантам подложные сертификаты, необходимые для получения гражданства, оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство и патента на работу в России.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Кемеровчанка Алена Карабач, на которую сотрудники регионального УФСБ России вышли во время оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с нарушениями миграционного законодательства, подыскивала клиентов через доверенных лиц. Граждане стран Центрально-Азиатского региона предоставляли ей копии своих документов, а она продавала им сертификаты - от 7 до 15 тысяч рублей за штуку.

Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ у иностранцев принимали чисто формально. Сканы документов отправляли по электронной почте в посредническую коммерческую организацию, либо в локальные центры тестирования и лицензированные вузы, где и оформлялись сертификаты - важная часть пакета документов для получения российского гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство и патента на работу.

Центральный районный суд Кемерова признал Карабач виновной в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Она осуждена на два с половиной года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу. А незадолго до этого два года условно получила жительница Новокузнецка Ксения Кургуз, директор ООО "Центр помощи иностранным гражданам".

Центр, не имея лицензии на образовательную деятельность, поставил изготовление подложных разрешительных документов на поток. Иностранцам, не владеющим русским, выдавали сертификаты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, хотя ООО его экзаменационным центром никогда не являлось.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Формально Кургуз заключила договор на оказание услуг по проведению комплексного экзамена с уполномоченным центром тестирования в Челябинске, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области. - Но фактически сотрудники новокузнецкой организации проводили экзамен своими силами, тем самым легализовав незаконное пребывание в России пятерых мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которое в итоге дошло до суда. До недавнего времени в России отсутствовала судебная практика по этому виду противоправной деятельности. И ее масштабы привели к тому, что в Кузбассе выявили более четырехсот граждан иностранных государств, преимущественно Средней Азии, воспользовавшихся схемой легализации незаконного пребывания в России".

В регионе было раскрыто сразу несколько коммерческих структур, сбывающих мигрантам подложные сертификаты. А координатором их деятельности выступала организация из Екатеринбурга. По такой же схеме еще в ряде регионов России ежемесячно оформляли несколько тысяч фальшивых документов для иностранцев.

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