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24.05.2018 10:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Золушка" вернулась

Новосибирцам по-новому показали старую добрую классику
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7574 (111)
В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась премьера балета "Золушка" Сергея Прокофьева. Классическую постановку дополнили современными сценическими технологиями, погрузив зрителей в атмосферу сказки.
Фото: Виктор Дмитриев Главные партии на премьере исполнили артисты Михайловского театра - Виктор Лебедев и Анастасия Соболева. Фото: Виктор Дмитриев
Главные партии на премьере исполнили артисты Михайловского театра - Виктор Лебедев и Анастасия Соболева. Фото: Виктор Дмитриев

"Золушку" в Новосибирске уже ставили, в 1964 году это сделали балетмейстер Олег Виноградов и художник Валерий Левенталь, а в 2006 году хореограф-постановщик Кирилл Симонов предложил свою версию, назвав ее "классикой с элементами модерна".

Теперь же зрителей вернули к самой первой постановке "Золушки", которая состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре и считается шедевром советского балета. Как сообщил художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман, за основу спектакля были взяты эталонная хореография Ростислава Захарова и яркое художественное решение Петра Вильямса.

Фото: РИА Новости
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- В хореографии Ростислава Захарова есть благородная простота формы, предписанная классической традицией. Это наше наследие, которое мне хотелось сохранить, и я благодарен судьбе за то, что мне довелось восстановить работу мастера, - пояснил художественный руководитель балета Михайловского театра Михаил Мессерер.

По словам художника-постановщика спектакля Вячеслава Окунева и режиссера мультимедиа Глеба Фильштинского, в своей работе они вдохновлялись эскизами Петра Вильямса.

- Для своего времени это был прорыв - в спектакле была гигантская 120-метровая панорама, когда Золушка бежит по дворцу, эффектные перемены, фейерверки, это была настоящая феерия. И мы хотели поделиться этим праздником со зрителями, рассказать эту историю, используя возможности нашего времени, - подчеркнул Вячеслав Окунев.

Эскизы Вильямса перевели в 3D, театральное волшебство творится с помощью видеоарта, изображение на прозрачных экранах мгновенно меняется, перенося действие из одной сказочной сцены в другую.

- "Золушка" Захарова и Вильямса осталась прежней, но добавилась динамика сегодняшнего дня. Ожидания современного зрителя таковы, что нам приходится конкурировать с кинематографом, с "Золушкой" Уолта Диснея. Но мы сохранили ощущение праздника, стремление к мечте, - раскрыл замысел Глеб Фильштинский.

Кстати

Главные партии на первой премьере исполнили артисты Михайловского театра - Виктор Лебедев и Анастасия Соболева. В третьем по счету спектакле партии Золушки и Принца снова станцевали петербуржцы - прима-балерина Анжелина Воронцова и солист Эрнест Латыпов. Также в премьерных показах выступили новосибирцы - Иван Васильев и Вера Сабанцева, Ксения Захарова и Николай Мальцев.

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