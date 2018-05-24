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24.05.2018 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омской области медведи стали нападать на домашний скот

Текст: Никита Зайков (Омск)

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Омской области предупреждают граждан об опасности: участились случаи нападения медведей на скот, пасущийся вблизи населенных пунктов.

Фото: depositphotos.com
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В пресс-службе ведомства пояснили, что медведи стали чаще выходить ближе к людям и охотиться на домашний скот из-за аномально низких для весны температур. Это привело к тому, что в лесу зверь не может найти в лесу растительную пищу, поэтому вынужден охотиться, а пасущееся стадо - добыча легкая.

В региональном Минприроды приняли ряд решений, которые помогут регулировать численность медведей. В частности, почти в два раза были увеличены охотничьи квоты на добычу бурых хищников - до 198 особей. От омичей уже поступило 543 заявки от охотников, жеребьевка среди них будет проведена 30 мая.

Пока же в ведомстве рекомендуют жителям сельских районов соблюдать осторожность. Чтобы избежать встречи с медведем, стоит соблюдать ряд правил, например, не заходить в высокую траву, не подходить близко к останкам животных, которые могут служить пищей медведю. А при встрече с ним ни в коем случае не поворачиваться спиной и убегать.

- Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громко звать на помощь или, медленно пятясь, отступать. Медведя бурого можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелом в воздух, - советуют в Минприроды области.

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