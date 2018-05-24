В Чечне бандита осудят за убийство троих военнослужащих

В Чеченской Республике местный житель подозревается в убийстве троих военнослужащих, в том числе сотрудника Федеральной службы безопасности. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете РФ.

Преступление было совершенно 8 октября 2000 года. Обвиняемый в тот день приехал на машине в город Урус-Мартан. Увидев троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ, он подошел к ним и в упор застрелил из пистолета. После чего отобрал оружие убитых - два автомата и патроны к ним.

Нападения на силовиков мужчина продолжил в начале 2001 году, когда вступил в вооруженную банду, которая организовывала покушения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Состоял он в ней до ноября того же года.

Все эти годы обвиняемый жил в Чечне. Следователи задержали его, когда он работал таксистом в республике.

Сейчас уголовное с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по части первой статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", пункту "б" части четвертой статьи 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", части второй статьи 209 УК РФ "Бандитизм".