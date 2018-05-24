В Черкесске появился мемориал воинам Великой Отечественной войны

В мире существует много памятников солдатам Великой Отечественной войны, но такого мемориального комплекса, как в Черкесске, нет. Прежде всего, это народный монумент, и создавался он по инициативе горожан, в том числе фронтовиков. Многие из ветеранов, к сожалению, не дожили до дня его открытия.

Три года назад у жителей Черкесска зародилась идея создать мемориальный комплекс, посвященный воинам-землякам погибшим, пропавшим без вести и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. В канун 9 мая 2018 года состоялось его открытие. Фото: Пресс-служба администрации Черкесска

Три года назад у ветеранов Черкесска зародилась идея создать мемориальный комплекс, посвященный воинам-землякам, погибшим, пропавшим без вести и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. Монумент планировалось построить один на всех и так увековечить имена жителей Черкесска.

- Это память для будущих поколений молодежи, для жителей нашего города и республики. Мы и наши правнуки будем приходить сюда, чтобы почтить память своих земляков, отдавших жизнь в этой священной войне, самой кровопролитной в истории человечества. И тогда не прервется связь времен, - рассказал участник Великой Отечественной Михаил Бобрышев.

Практически всю войну Михаил Алексеевич прошел в составе 74-го стрелкового полка в звании старшего лейтенанта. Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны, а также медалями "За отвагу" и "За Победу над Германией". Он считает, что нет ничего дороже, чем святая и светлая память о товарищах. Ведь те, чьи имена выбиты на постаменте, - это его однополчане, со многими он был знаком лично.

Инициатива ветеранов нашла отклик в администрации Черкесска. Мэр города Руслан Тамбиев обратился к представителям законодательной власти с просьбой поддержать идею строительства памятного места, предусмотрев в бюджете соответствующее финансирование. Депутаты под руководством главы города Евгения Беланова инициативу поддержали единогласно.

Участник Великой Отечественной войны Борис Кузнецов тогда сказал, что уже после первого обсуждения с руководством Черкесска инициативы представителей ветеранского движения почувствовал воодушевление.

"Понравился подход руководителя мэрии Руслана Тамбиева к решению этого вопроса - строить качественно, на века. Мы даже на этапе подготовки проекта увидели результат большой, серьезной работы. Учтены все пожелания ветеранов, - говорил Борис Кузнецов. - Мы не будем торопить со сроками окончания строительства. Неважно, когда оно завершится. Главное, что процесс начался".

К сожалению, Борис Тимофеевич не дожил до открытия памят- ника 17 дней. В возрасте 93 лет он скончался. Проводить в последний путь его пришли сотрудники МВД и бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Разместить монумент власти Черкесска решили на месте мемориала "Склоненные знамена", построенного наспех из некачественных материалов. Подвергавшийся ремонту бессчетное количество раз этот памятник к тому же утратил свою эстетическую целостность и информативную актуальность. Профессиональные архитекторы разработали несколько вариантов эскизных проектов. Изначально в центре композиции должна была быть скульптура женщины в ожидании возвращения с войны защитников Родины. Однако впоследствии было решено, что центральным элементом комплекса станет фигура советского солдата. Художникам из Российского военно-исторического общества удалось создать образ воина, мужественного и скорбящего по павшим товарищам.

- Если смотреть на памятник фронтально, кажется, будто боец идет в атаку. Если взглянуть на него сбоку, то мы видим воина, преклонившего колено в память о друзьях, - рассказал участник торжественной церемонии Николай Байзентинов.

Вокруг скульптуры, возвышающейся на кургане, установлено 12 плит по числу муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесии. На них указано число погибших, пропавших без вести и умерших в годы Великой Отечественной войны. Еще на 176 плитах выгравированы имена солдат, призванных на войну из военкоматов Черкесска и не вернувшихся с войны. Они расположились по внешнему периметру. Площадь мемориального комплекса составила более 800 квадратных метров.

Открывали новый мемориальный комплекс в канун Дня Победы. В почетном карауле выстроились юнармейцы, волонтеры и члены военно-исторических клубов. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Рашид Темрезов, мэр города Руслан Тамбиев, а также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Пришли к памятнику и потомки солдат, чьи имена выбиты в граните.

- Уже в первые дни войны весь народ, как один человек, встал на защиту своего дома, улицы, города, республики, одним словом, своей страны. Все, кто мог держать оружие в руках, сражались с фашистами на фронте, старики, женщины и дети самоотверженно трудились в тылу, боролись с захватчиками в партизанских отрядах. Многие не вернулись, - сказал глава региона Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что благодаря инициативе городского Совета ветеранов в Черкесске теперь есть место, куда можно прийти со своими детьми, внуками и правнука- ми, увидеть фамилию родственника - жителя города, вспомнить о его подвиге, склонить голову перед его светлой памятью.

Мэр Черкесска Руслан Тамбиев в своем выступлении поименно назвал всех представителей Совета ветеранов города, в 2015 году вышедших с инициативой построить мемориал. Он с сожалением отметил, что не все дожили до этого памятного дня, и сделал акцент на том, что 3 828 имен, высеченных в граните, - это далеко не полный список жителей Черкесска, не вернувшихся с полей сражений.

- Ни один житель республиканской столицы, участвовавший в войне, не будет забыт, и их имена выгравируют на плитах памятника. Над этим сегодня работают историки и архивисты, помогают и жители города, - подчеркнул Руслан Тамбиев.

Справка

В годы Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии было призвано на фронт свыше 46 тысяч человек. Около половины из них не вернулись домой. За проявленное мужество и отвагу более 15 тысяч воинов Карачаево-Черкесии награждены боевыми орденами и медалями. 19 человек стали Героями Советского Союза и семеро - полными кавалерами ордена Славы.