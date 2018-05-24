В Ингушетии подросток за рулем иномарки сбил двух девочек

В ингушском городе Малгобек 15-летний подросток за рулем иномарки сбил двух детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Несовершеннолетний катался на родительском BMW. На улице Назрановской он наехал на девочек 10 и 12 лет, стоявших на обочине дороги. Инцидент произошел около девяти часов утра.

Пострадавшие дети доставлены в Малгобекскую районную больницу. Виновник наезда также получил травмы и проходит врачебное обследование.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП, по результатам проверки несовершеннолетний водитель и владелец иномарки будут привлечены к ответственности.