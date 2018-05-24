Борис Гребенщиков спел гостям ПМЭФ нецензурную песню

В преддверии первого дня Петербургского международного экономического форума прошел закрытый концерт, на котором выступили известные российские музыканты, в том числе Борис Гребенщиков.

Как сообщает сайт KP.RU, Гребенщиков исполнил такие хиты, как "Человек из Кемерово", "Мечи стаканы на стол", "Мама, я не могу больше пить". Но особенно впечатлила публику песня "Подмога", которая содержит ненормативную лексику.

Зрители, собравшиеся на Васильевском острове, попросили музыканта спеть "Поезд в огне", однако Гребенщиков отказался.

"Поезд уже давно сгорел и на ремонте", - ответил публике музыкант.

В рамках "нулевого" дня ПМЭФ-2018 на закрытом концерте также выступила певица Земфира. Во время ее выступления тоже не обошлось без ненормативной лексики.