Эксперт: Человечество научится лечить большинство видов рака

Футуристический взгляд на мир становится трендом. Эксперты говорят: будущее наступает, в ближайшие годы и десятилетия человечество ждут технологические прорывы, которые смогут радикально изменить жизнь каждого. Особые надежды возлагаются на биотехнологии. В преддверии ПМЭФ генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов поделился с "РГ" своими прогнозами относительно будущего фармы.

Дмитрий Валентинович, есть ли в отрасли биотехнологий предпосылки для технологического рывка?

Дмитрий Морозов: Их уже более чем достаточно. Если говорить о здравоохранении, мы вплотную подбираемся к лечению таких сложных заболеваний, как рак, мы понимаем почему возникают сложные аутоиммунные болезни. Поэтому прорыв не только в биотехнологиях, но и во всей отрасли здравоохранения неизбежен.

В исследованиях сложных и пока еще неизлечимых заболеваний также есть очень много интересных тенденций. Пролить свет на многие процессы позволяет геномное картирование. Исследования генома совершенствуются, вычислительные мощности компьютеров растут и они позволяют моделировать биологические процессы, что может кардинально изменить наше представление не только о конкретных клетках, а о природе в целом.

То есть, в ближайшие годы онкологические болезни удастся победить?

Дмитрий Морозов: К сожалению, о сроках пока говорить рано. Мы только наметили подходы, только начали видеть некие позитивные тенденции. Причем, здесь вопрос не только в исследованиях, но и в самой природе, она очень адаптивная и соответственно, опухоли и онкологические клетки тоже меняются.

Опухоли меняются, врачи подбирают новую схему лечения. Исследователи празднуют победу, а природа вырабатывает другие механизмы. Поэтому лечение онкологии - это очень длительный и трудоемкий путь, мы находимся в самом его начале, но я уверен, что существенные прорывы в этой области не за горами и человечество научится лечить большинство видов рака.

BIOCAD инвестирует огромные суммы в разработку и создание препаратов. С экономической точки зрения, "отбиваются" ли эти затраты? Являются ли биотехнологии высокомаржинальным бизнесом?

Дмитрий Морозов: Я бы не сказал, что это высокомаржинальный бизнес. И тенденции здесь противоречивы. Некоторые службы и ведомства считают, что фармацевтическая отрасль не должна получать большие прибыли. Но это может загнать государство в ловушку, ведь если фармацевтические компании заставить снизить доходы до предела, может оказаться, что у них нет денег для развития.

С другой стороны, и компании заинтересованы в новых разработках, ведь это повышает их привлекательность в том числе и на мировом рынке. Например, мы сейчас ведем переговоры с нашими китайскими коллегами и они очень рады нашему появлению, мы для них - альтернатива Большой фарме.

В этом году компания BIOCAD заявила о росте экспорта в два раза. За счет чего планируется нарастить поставки?

Дмитрий Морозов: Те регистрационные процессы, которые уже идут больше двух лет, начинают постепенно подходить к завершению, продукты начинают появляться на международных рынках, появляются долгосрочные крупные контракты, и поэтому, естественно, экспорт растет. Вот и весь секрет.

Есть ли отечественной фармы какое-то конкурентное преимущество на международном рынке?

Дмитрий Морозов: Свои конкурентные преимущества есть у любой компании. Я считаю, что отечественные фармацевты пока еще новички на международном фармацевтическом рынке и поэтому же могут предоставлять более выгодные условия для своих партнеров.

К слову, наработки отечественной фармы не стоит преуменьшать. Не могу сказать за все предприятия, но многие из них технологическому рывку готовы. Важно, что мы сейчас занимаемся не только воспроизводством препаратов, но и исследованиями, причем исследованиями знаковыми, фундаментальными, изучающими природные процессы. Могу сказать, что такого рода изыскания проводятся далеко не во всех странах мира, не говоря уже о конкретных компаниях.

Правда ли, что BIOCAD собирается в перспективе сделать ставку на рост производства оригинальных препаратов, сократив долю биоаналогов и дженериков?

Дмитрий Морозов: Да. По биоаналогам мы программу закрыли и сейчас осуществляем процесс трансформации. Из компании, которая производила биоаналоги и дженерики мы превращаемся в компанию, выпускающую в первую очередь оригинальные молекулы.

Сейчас мы практически не разрабатываем новые биоаналоги, идет завершение работы над ранее начатыми проектами. Дженерики, скорее всего, выпускать все-таки продолжим. Они нужны прежде всего для пополнения нашего комплексного портфеля. Мы должны давать нашим коллегам-врачам наиболее выгодные комплексные предложения, позволяющие закрыть вопрос с обеспечением различными типами препаратов.

В этом году на ПМЭФ вы будете выступать на форсайт-сессии вместе с известным популяризатором науки и футуристом Митио Каку. Ваши прогнозы относительно развития биотехнологий совпадают с мнением футурологов?

Дмитрий Морозов: С Митио Каку мы солидарны во многих вопросах. Собственно, именно поэтому 25 мая мы и будем совместно обсуждать, что нас ожидает в ближайшем и отдаленном будущем. Митио Каку неоднократно подчеркивал важность развития биотехнологий и я с ним в этом абсолютно согласен. Но стоит понимать, что футуристы озвучивают общие тренды. Я не сомневаюсь, что эти прогнозы сбудутся. Но на какой период они рассчитаны: на года, десятилетия, а может и века, сказать сложно. Тем не менее, эти тренды необходимы, они позволяют уже сейчас обозначить векторы, в которых будет развиваться общество.

Дмитрий Валентинович, ну а каких результатов будет добиваться компания BIOCAD, например, в ближайшие 50 лет?

Дмитрий Морозов: Задач перед нами, да и вообще перед фармой очень много. Мы должны разрабатывать и выводить на рынок лекарства от болезней, которые пока считаются неизлечимыми. Мы должны в перспективе добиваться, чтобы средняя продолжительность жизни человека превысила 100 лет. Конечно, сейчас это звучит, как фантастика, но наука движется вперед семимильными шагами и я рассчитываю, что через 50 лет читатели "Российской газеты" смогут в этом лично убедиться.