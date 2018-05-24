На севере Республики Коми стоит древнее село Усть-Уса. Здесь даже в мае столбик термометра редко поднимается выше нуля, а зимой никого не удивляют 40-градусные морозы. Административно село входит в состав Усинска, города нефтяников, но фактически расстояние от него до Усть-Усы превышает 40 километров. Сейчас в селе живет чуть больше тысячи человек. В округе это самый крупный населенный пункт: сюда приезжают в магазин, на рынок, а ребят со всех окрестных деревень автобус ежедневно возит в местную школу. Энтузиаст из Усть-Усы Игорь Паншин создал в ней музей, который стал центром культурного притяжения не только для детей, но и для их родителей.

Все началось тридцать лет назад, когда в Усть-Усе построили новую школу, большую, трехэтажную с просторными холлами. Заведующий школьным интернатом Игорь Васильевич Паншин побродил по пустым коридорам, выкрашенным изумрудной краской, и решил разместить в них экспозицию школьного музея. Планку он сразу задал высокую.

- Я детей знаю прекрасно. Им нужны загадки, тайны, поэтому и экспонаты все должны быть редкими, удивительными, чтобы ребятам хотелось их изучать, разбираться, - вспоминает Игорь Васильевич.

На втором этаже он разместил краеведческую экспозицию. На видном месте малица, национальная ненецкая одежда, тынзей - аркан, костяные пуговицы. Усть-Уса - северное село, до прихода нефтяников здесь кочевали ненцы. От них ижемцы, это одно из северных племен коми, переняли традиции оленеводства.

Сейчас, конечно, кочевников здесь нет. Но память осталась. Само село Усть-Уса - самый древний населенный пункт в округе, первые упоминания о нем датируются 1765-м годом. Местные жители занимались рыбалкой, благо река Печора всегда славилась ценными породами рыбы. Многие освоили охоту на куропаток и даже пытались одомашнить лисиц, сохранились свидетельства, что их держали прямо в домах.

Дома в Усть-Усе и соседних деревнях стояли справные, люди не бедствовали. Женщины носили замысловатые украшения, у мужчин всегда были остро наточенные ножи и топоры. Серьезно относились здесь к гигиене - в школьном музее собрана дюжина копоушек - приспособлений для чистки ушей.

Во многих домах имелись книги. Они передавались из поколение в поколение, даже несмотря на то, что значительное число сельчан были неграмотными.

Сколько экспонатов в школьном музее, Игорь Паншин так сходу и не ответит: если считать каждый наконечник, то тысяч пять предметов наберется. Собирал их энтузиаст десятилетиями. Во время каникул ездил по окрестным деревням, опрашивал старожилов, обследовал заброшенные дома.

Среди жемчужин школьной коллекции - два коми-календаря. Это деревянные шестигранники, разделенные на две части, с зарубками по числу дней в месяце. Их называли "пу святси". Разными символами на них отмечены православные праздники. Когда день заканчивался, зарубку залепляли воском, а когда год заканчивался, календарь мыли и снова пускали в дело. Кстати, новый год по коми-календарю начинался 1 марта. Пу святси были в ходу до двадцатых годов прошлого века, затем в селах начался всеобщий ликбез, и дома украсили привычные бумажные календари. Сейчас деревянный пу святси - редчайший артефакт. История их появления в школьном музее интересна сама по себе.

Как-то раз один из учеников случайно обмолвился, что у его бабушки Ульяны Семеновны Ануфриевой в деревне Акись есть два таких календаря. Паншин сразу же отправился в дорогу, поехал, стал просить для музея. Пенсионерка отказала, к ней за календарями периодически приезжали этнографы, они предлагали выставить артефакты в Усинске или даже в Сыктывкаре, но Ульяна Семеновна была непреклонна. Между тем, внук навещал ее на каникулах, рассказывал о музее, об экспонатах, как школьники их изучают на уроках краеведения, и сердце пенсионерки дрогнуло. Она сама позвонила Паншину, попросила приехать и вручила один календарь. А через год отдала второй - с формулировкой "чтобы дети просвещались".

Как и во всех школах страны, в Усть-Усе на входе сидит строгий охранник, у которого есть четкое указание: пускать только учеников и педагогов. Однако во время праздников или родительских собраний в холлах не протолкнуться - люди смотрят и фотографируются на фоне экспонатов.

- Конечно, нам не заменить какой-нибудь большой музей, но для меня важно, что у нас есть площадка, где выставлены предметы, рассказывающие о нашем крае, - говорит Игорь Паншин. - И главное, что ученики видят их каждый день.

Кстати

В школьном музее хранятся не только предметы старины. Весь холл третьего этажа отдан под выставку картин художника Василия Игнатова. В 1937 году он окончил школу в Усть-Усе, потом отучился, уехал в Москву, стал известным человеком. О своем земляке Игорь Васильевич узнал из газетной заметки в далеком 1994-м году. Статья была иллюстрирована одной из работ Игнатова. Картина так понравилась Паншину, что неутомимый педагог начал искать именитого выпускника, провел целое расследование, чтобы найти его адрес и телефон. Директор школы поддержал энтузиазм заведующего музеем, и сейчас в холле размещено 13 работ художника.

Справка "РГ".

В школьном музее села Усть-Уса журналисты "Российской газеты" побывали в рамках автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной совместно с информационным агентством БНК. За 12 дней участники проехали на нескольких внедорожниках 6272 километра от Санкт-Петербурга до Пустозерска. Путешественники побывали в Ленинградской, Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Всего экспедиция сделала 18 остановок в городах, селах и деревнях Северо-Запада.