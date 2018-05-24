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24.05.2018 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ показала видео задержания вербовщиков "ИГ" в Калининграде

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В ходе спецоперации регионального УФСБ в Калининградской области задержаны восемь человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все задержанные - выходцы из Средней Азии - являются членами группировки - структурного подразделения ИГ. Они контактировали с участниками бандформирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики, используя для этого закрытые каналы в мессенджерах, включая Telegram.

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Кроме того, установлено, что эти люди вели "вербовочную работу в интересах эмиссаров указанного террористического сообщества". В частности, известно, что они поддерживали связь с иностранным гражданином, выехавшим в Сирию из Калининградской области в 2016 году и воюющим на стороне террористических организаций.

У подозреваемых в ходе обысков по месту жительства изъяты компьютеры и мобильные телефоны с пропагандистскими материалами, а также банковские карты, которые, вероятно, использовались в преступных целях.

Фото: ЦОС ФСБ
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел против двоих задержанных - по статье 205.1 УК "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности", троих - по статье "Несообщение о преступлении" (205.6). Остальные задержанные будут выдворены из Российской Федерации.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

 

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