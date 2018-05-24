Главу инвестиционного агентства осудили за хищение денег СПбГАУ

Пушкинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора автономной некоммерческой организации "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" Славы Ходько. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, он признан виновным в крупном мошенничестве при исполнении госконтракта, заключенного с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом.

Согласно материалам дела, в сентябре 2011 года минобразования РФ и СПбГАУ подписали договор на реализацию программы разработки и создания инновационной структуры вуза. Контракт на проведение независимых и научно-исследовательских работ "в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора" достался АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций". На эти цели организация получила от университета 36 миллионов рублей.

Однако директор АНО решил получить еще и личную выгоду, для чего осуществил простой план. Он велел ничего не подозревающему подчиненному перечислить на его личный счет 850 тысяч рублей, причем без каких-либо бухгалтерских документов. То есть, попросту присвоил часть контрактных денег.

Свою вину Ходько признал полностью, а материальный ущерб полностью возместил на предварительном следствии. Суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Ходько взяли под стражу в зале суда.