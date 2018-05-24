Голикова пообещала следить за зарплатами бюджетников

Задача по сокращению бедности в нашей стране вдвойне амбициозная, и правительство будет идти к ее достижению. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, самое сложное в этом деле - прийти к темпам экономики, позволяющим сократить бедность до такого уровня, передают РИА Новости.

По данным Росстата, отметила вице-премьер, доходы россиян выросли на 3,8 процента, а реальная зарплата - на 9,6 процента.

Также Голикова пообещала, что правительство будет вести мониторинг ситуации с зарплатами бюджетников. При необходимости будут приняты меры, чтобы удержать параметры, к которым удалось прийти в первом квартале этого года.