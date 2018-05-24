Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе

Вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ не назвала приемлемый пенсионный возраст для россиян. Но признала, что в пенсионную реформу будут вноситься изменения. В частности, по ее мнению, требуют обсуждения пенсионная формула, накопительная часть пенсии.

В течение года планируется отработать новые контуры пенсионной системы. И любые изменения в ней должны происходить аккуратно и качественно, передает РИА Новости.

По поводу возможного повышения пенсионного возраста Голикова отметила, что конкретику она скажет только после того, как в правительстве будет выработано консолидированное решение.

Также она признала, что в соцблоке есть слабые места, и где-то предстоит использовать "ручное управление".