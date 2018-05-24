В этом году в Петербургском международном экономическом форуме принимают участие победители всероссийского конкурса "Лидеры России". После февраля 2018 года их карьера стремительно переменилась. Илья Торосов по итогам испытаний получил должность заместителя министра экономического развития РФ. Как сам он подчеркнул в разговоре с корреспондентом "РГ", без протекции.

До участия в конкурсе Илья работал в московском "Тройка-банке". Сам говорит, что был успешен, занимал высокие должности, поэтому решение о переходе на госслужбу принял не без колебаний.

- Я этого не предполагал, не желал, но предложение стать заместителем Максима Орешкина получил сразу по итогам конкурса, без стажировки, - рассказал Торосов. - До этого никаких личных знакомств с ним не имел.

В идее НКО "Россия - страна возможностей", под эгидой которой в дальнейшем будет проходить конкурс "Лидер России", Илья видит реновацию системы социальных лифтов. В Советском союзе эту роль играла КПСС, в новой России - НКО, и в этом наше большое преимущество, считает он.

- В США социальный лифт - это бизнес, в Европе - чаще всего партия, а у нас - неполитизированная система, не связанная с деньгами, - поясняет Торосов.

Подобные структуры, по мнению молодого замминистра, не только восстанавливают социальное равенство и повышают общий уровень и возможности населения страны, но и решают более масштабную задачу - создают платформу для "роста причастности людей к общему делу": "Идея прекрасная. Главное, ее грамотно воплотить".

Визитная карточка

Илья Торосов. Родился 14 октября 1982 года в Москве, в 2004 году окончил Государственный университет управления. Начал карьеру в ОАО "Альфа-Банк", ОАО Райффайзенбанк, занимал должность управляющего партнера финансовой группы компаний "ЮДР". 12 марта 2018 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ.