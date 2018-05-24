До участия в конкурсе Илья работал в московском "Тройка-банке". Сам говорит, что был успешен, занимал высокие должности, поэтому решение о переходе на госслужбу принял не без колебаний.
- Я этого не предполагал, не желал, но предложение стать заместителем Максима Орешкина получил сразу по итогам конкурса, без стажировки, - рассказал Торосов. - До этого никаких личных знакомств с ним не имел.
В идее НКО "Россия - страна возможностей", под эгидой которой в дальнейшем будет проходить конкурс "Лидер России", Илья видит реновацию системы социальных лифтов. В Советском союзе эту роль играла КПСС, в новой России - НКО, и в этом наше большое преимущество, считает он.
- В США социальный лифт - это бизнес, в Европе - чаще всего партия, а у нас - неполитизированная система, не связанная с деньгами, - поясняет Торосов.
Подобные структуры, по мнению молодого замминистра, не только восстанавливают социальное равенство и повышают общий уровень и возможности населения страны, но и решают более масштабную задачу - создают платформу для "роста причастности людей к общему делу": "Идея прекрасная. Главное, ее грамотно воплотить".
Илья Торосов. Родился 14 октября 1982 года в Москве, в 2004 году окончил Государственный университет управления. Начал карьеру в ОАО "Альфа-Банк", ОАО Райффайзенбанк, занимал должность управляющего партнера финансовой группы компаний "ЮДР". 12 марта 2018 года распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ.
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