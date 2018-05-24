Кабмин потратит через спецфонд 3 трлн рублей на инфраструктуру

Правительство приняло решение о создании специального инвестиционного фонда, через который планирует вложить в инфраструктуру за шесть лет средства в объеме около 3 процентов ВВП (примерно три триллиона рублей). Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Фонд станет одним из факторов более высоких темпов роста экономики, подчеркнул он. "Откуда деньги? Это деньги не из нефтегазовых доходов, мы планируем привлечь их с рынка. По нашим оценкам, внутренний долг (его отношение к ВВП. - Прим. ред.) при этом может и не вырасти, учитывая, что экономика будет расти быстрее", - рассчитывает Силуанов. Он напомнил, что уровень внутреннего госдолга остается низким по международным меркам (менее 13 процентов ВВП).

Его поддержал министр экономического развития Максим Орешкин: размер внутреннего долга в отношении к ВВП может даже снизиться, если использовать заимствования не на текущие траты, а на инвестиции.

По всей вероятности, фонд станет источником финансирования "инфраструктурной ипотеки", обсуждение ее механизма завершается в правительстве.