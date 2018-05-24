Компания "Санофи" продолжит инвестировать в российское здравоохранение

Исполнительный вице-президент, генеральный менеджер бизнес-подразделения общих препаратов и развивающимся рынкам фармкомпании "Санофи", Оливье Шармей, напомнил о том, что "Санофи" работает на российском рынке с 1970 года.

Она одной из первых локализовала в России производство своих препаратов и сегодня не только обеспечивает современными инсулинами треть российских пациентов, но и экспортирует произведенные в нашей стране лекарства в Европу. Первой из зарубежных фармпроизводителей "Санофи" заключила специнвестконтракт по модернизации своего производства в Орловской области. Кроме того, компания предложила российскому здравоохранению комплексный подход к решению проблемы сахарного диабета.

Оливье Шармей заявил, что компания высоко ценит партнерство с Россией, поэтому намерена продолжать инвестиции здесь и подчеркнул, что для этого очень важны стабильность бизнес-климата и последовательность регуляторики, а также строгое соблюдение патентного законодательства.