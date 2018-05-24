Кудрин оценил влияние санкций на экономику России

Апрельский пакет американских санкций удвоил общее влияние всех антироссийских ограничений на экономику России, считает глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Если раньше мы оценивали влияние санкций на экономический рост как затухающее, до 0,2-0,3 процента ВВП, то после последней волны санкций оцениваем их до 0,5 процента", - сказал Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Минэкономразвития заявил, что без структурных реформ темпы экономического роста могут замедлиться до 1 процента. Сейчас потенциал российской экономики оценивается в 1,5-2 процента роста ВВП в год.