Майнерам предоставят налоговые каникулы на несколько лет

После вступления в силу закона о цифровых финансовых активных майнеров могут освободить на два-три года от налогообложения, рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, небольшие майнинговые фермы смогут применять упрощенное налогообложение, крупные будут платить налог на прибыль и, возможно, НДС, если криптовалюта будет признана особым видом товара, а не финансовым активом.

Поправки ко второму чтению закона о цифровых финансовых активах планируется подготовить в сжатые сроки - в течение двух недель, сказал Аксаков.

Он также сообщил о готовящихся мерах по снижению комиссий за эквайринг, поскольку вопреки тенденции к росту безналичных платежей, комиссии банков-эквайреров также растут. По словам Аксакова, скорее всего, потребуется не нормативное ограничение комиссий, а вмешательство Федеральной антимонопольной службы при участии Банка России.