Миллер оценил объем экспорта газа в Китай к 2035 году

К 2035 году "Газпром" рассчитывает поставлять в Китай 80-110 миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Такие ожидания озвучил председатель правления компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

"Именно трубопроводные поставки от надежных поставщиков гарантируют энергетическую безопасность. На 2035 год мы видим, что дополнительная ниша для трубопроводного газа в Китае составит плюс 180-190 миллиардов кубометров. Из них 80-110 миллиардов будет приходиться на российский газ", - сказал он.

Поставки трубопроводного газа из России в Китай будут идти по "Силе Сибири". Для реализации проекта "Газпром" в мае 2014 года подписал договор с китайской CNPC, предполагающей поставку топлива в объеме 38 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. Ввод газопровода в эксплуатацию ожидается в декабре 2019 года.