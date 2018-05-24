Миллер оценил объем экспорта газа в Китай к 2035 году

К 2035 году "Газпром" рассчитывает поставлять в Китай 80-110 миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Такие ожидания озвучил председатель правления компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.
"Именно трубопроводные поставки от надежных поставщиков гарантируют энергетическую безопасность. На 2035 год мы видим, что дополнительная ниша для трубопроводного газа в Китае составит плюс 180-190 миллиардов кубометров. Из них 80-110 миллиардов будет приходиться на российский газ", - сказал он.
Поставки трубопроводного газа из России в Китай будут идти по "Силе Сибири". Для реализации проекта "Газпром" в мае 2014 года подписал договор с китайской CNPC, предполагающей поставку топлива в объеме 38 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. Ввод газопровода в эксплуатацию ожидается в декабре 2019 года.
Регионы возьмут на вооружение опыт калининградских энергетиков
В Калининградской области создается эталонная энергосистема, которая может стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающих мировые практики
Путин отметил важность МВФ в поддержании глобальной стабильности
МВФ играет важную роль в поддержании глобальной стабильности и в области финансов. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главой фонда Кристин Лагард в Стрельне
В ФАС назвали метод выявления картеля в цифровой сфере
Выявить картель в цифровой сфере легче, чем в реальной жизни. Об этом рассказал в беседе с "РГ" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский
Вологодская область станет крупнейшим производителем рыбы и чая
Уникальное предприятие по разведению лососевых пород рыб появится в Вологодской области, рассказал "РГ" губернатор региона Олег Кувшинников. Также здесь появятся крупный логистический комплекс и фабрика по производству иван-чая
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину занять должность главы Роскосмоса. Встреча бывшего вице-премьера и президента состоялась на полях ПМЭФ. Рогозин пообещал оправдать оказанное ему доверие
Минэнерго определило сроки согласования законопроекта об НДД
Изменения в законопроект о введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли представят на следующей неделе, сообщил замминистра энергетики Алексей Текслер. Поправки предполагают не только технические уточнения
Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе
Вице-премьер Татьяна Голикова не назвала приемлемый пенсионный возраст для россиян. Но признала, что в пенсионную реформу будут вноситься изменения. Также она сообщила, что в соцблоке есть слабые места