24 - 26 мая 2018
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
24.05.2018 16:13
Текст: Александра Воздвиженская

Миллер оценил объем экспорта газа в Китай к 2035 году

К 2035 году "Газпром" рассчитывает поставлять в Китай 80-110 миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Такие ожидания озвучил председатель правления компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: depositphotos.com
Проект "Сила Сибири" подорожал до 1,1 триллиона рублей

"Именно трубопроводные поставки от надежных поставщиков гарантируют энергетическую безопасность. На 2035 год мы видим, что дополнительная ниша для трубопроводного газа в Китае составит плюс 180-190 миллиардов кубометров. Из них 80-110 миллиардов будет приходиться на российский газ", - сказал он.

Поставки трубопроводного газа из России в Китай будут идти по "Силе Сибири". Для реализации проекта "Газпром" в мае 2014 года подписал договор с китайской CNPC, предполагающей поставку топлива в объеме 38 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет. Ввод газопровода в эксплуатацию ожидается в декабре 2019 года.

Мы ВКонтакте