Минфин разработает системные меры по борьбе с ростом цен на топливо

Ставки акцизов на моторное топливо в России будут снижены на полгода. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, это точечная мера, а системные изменения будут проработаны к осени.
22 мая правительство поручило Минфину, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе внести до 28 мая в кабмин проект поправок о снижении ставок акциза на три тысячу рублей за тонну бензина и на две тысячи рублей за тонну дизеля. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, ставки должны измениться до 1 июля.
В течение ближайших одной-двух недель министр энергетики Александр Новак проведет встречу с российскими нефтекомпаниями, чтобы обсудить вопрос снижения акцизов. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума.
"Мы благодарны правительству, что решение принято, мы не были сторонниками перекладывать это на потребителя в ситуации, когда из-за налогового маневра изменилось отношение внутреннего рынка к внешнему, - прокомментировал на ПМЭФ снижение акцизов глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. - Это изменение акцизов позволит стабилизировать цены, но, не думаю, что они будут работать на понижение, потому что разрыв еще очень большой". Аналогичной точки зрения придерживается Сазанов.
Правительство пошло на снижение акцизов ввиду резкого роста цен на моторное топливо в апреле-мае. В оптовом звене оно подорожало из-за роста рублевой цены нефти (сочетание высоких долларовых котировок и низкого курса рубля). С временным отставанием в несколько недель рост начался и на заправках.
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