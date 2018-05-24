Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия

Именно до достижения 21 года для россиян должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) заявила заместитель главы минздрава Татьяна Яковлева.

"Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе, - цитирует чиновницу РИА Новости. - До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 - очень большая разница".

Напомним, что ранее глава минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что в перспективе период "детства" можно продлить до 25-30 лет.