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24.05.2018 16:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Морпехи всех флотов России "сразятся" под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

На Балтийский флот начали прибывать команды военнослужащих со всей России для участия во Всеармейском этапе конкурса "Морской десант-2018".

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота в рамках "Армейских международных игр - 2018" пройдет на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области с 1 по 10 июня, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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В самый западный регион страны прибывают команды от Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Каспийской флотилии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Всего за победу будут бороться более 200 морских пехотинцев и курсантов.

Сейчас участники конкурса изучают места проведения соревнований. В ближайшее время водители начнут тренироваться в вождении бронетранспортеров БТР-82А по маршруту с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами, а также в вождении БТР на плаву. Наводчикам боевых машин и стрелкам предстоит отрабатывать меткость в стрельбе по мишеням, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

Это уже второй "Морской десант", который принимает Балтийский флот. Впервые состязания морпехов на полигоне "Хмелевка" состоялись в 2016 году в международном формате. В прошлом году конкурс проходил на полигонах Тихоокеанского флота.

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