На ПМЭФ рассказали о будущем использовании блокчейн-технологий

Светлана Баланова, генеральный директор компании IBS, рассказала "Российской газете" о необходимости цифровизации компаний, а также о перспективах развития блокчейн-технологий.
В современном технологическом мире задача повышения эффективности выходит на первый план. И цифровые технологии в этом отношении играют важную роль.
"Единственная возможность повысить эффективность - это инвестировать в информационные технологии и цифровизациию этих процессов, - считает генеральный директор компании IBS Светлана Баланова. - Задача нашей компании, как стратегического партнера компаний-лидеров российской экономики является помощь в выборе тех решений и технологий, которые лучше всего отвечают потребностям конкретного клиента. Мы помогаем сформулировать ту дорожную карту, которая приведет компанию в то самое светлое будущее с более высокой производительностью труда и с более высокой эффективностью".
Одним из элементов цифровизации, на сегодняшний день является использование блокчейн-технологий. Тем более, что эта технология имеет массу практичных применений.
"Мы недавно сделали проект для Фонда социального страхования - "Электронный больничный", в котором используется технология блокчейн, - рассказывает Светлана Баланова. - На наш взгляд, блокчейн, в частности, необходим там, где потенциально существует кризис доверия между сторонами и где необходима общая версия правды".
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