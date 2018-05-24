Новак дал прогноз по ценам на нефть и бензин в 2018 году

Цена нефти марки Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, с начала года выросла почти на 20 процентов - до 80 долларов (максимум конца ноября 2014 года). Это произошло на фоне геополитического фактора (выход США из иранской ядерной сделки) и фундаментального фактора (сделка ОПЕК+).
У России и Саудовской Аравии - крупнейших стран-участниц сделки - общее видение будущего пакта, заверил Новак. В конце июня все 24 страны, участвующие в сделке, проведут встречу в Вене, где обсудят, как действовать дальше.
На фоне высоких цен на нефть курс рубля к доллару должен был укрепиться, однако этого в полной мере не произошло из-за ряда факторов, в том числе санкционного давления на российские рынки со стороны США. В итоге рублевая цена нефти на внутреннем рынке сильно выросла, взвинтив оптовые цены на моторное топливо, следом пошли вверх цены на АЗС.
Правительство в связи с этим решило пойти на снижение акцизов. В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее предупреждал, что если нефтяные котировки двинуться еще выше, то темпы роста розничных цен на нефтепродукты не впишутся в инфляцию.
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