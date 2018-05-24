Объем книжного рынка в России удвоится к 2025 году

Объем книжного рынка удвоится к 2025 году. Такой прогноз дал "Российской газете" Олег Новиков, член президиума Российского книжного союза. За последние два года наметился позитивный тренд в развитии книжного рынка. Он начал восстанавливаться в денежном и натуральном выражениях. "В первом квартале видим сохранение тренда. Надеемся, что в этом году рост будет продолжен, - полагает Новиков. - В пятилетней перспективе мы видим 5-7-процентный ежегодный рост объема рынка как вполне реальную возможность, над которой можно и нужно работать. И участники рынка говорят о возможности удвоения рынка за семь лет, вернув его на былые докризисные показатели - это примерно два миллиарда долларов".

Драйверами рынка выступают учебная, образовательная и детская литература, non-fiction. По словам Олега Новикова, яркие бестселлеры появляются и в сфере бизнес-литературы, так и в сфере общегуманитарной литературы. "Другим драйвером рынка являются каналы продаж. В первую очередь, бумажных книг через интернет-канал, во-вторых, развитие электронных книг, которые долгое время отставали от в росте от зарубежных рынков, но сегодня они уже выходят на уровень пяти процентов рынка, что соответствует среднеевропейским значениям, ну и сохраняют высокие темпы роста на уровне 40-50 процентов в год".

По потреблению электронного контента Россия сейчас находится на уровне самого развитого американского рынка. "Более трети наших читателей потребляют книги в электронном формате. Но при этом только 20 процентов приобретают их на легальных ресурсах", - указал Новиков. При этом если несколько лет назад считалось, что это убьет книжный рынок, то сегодня прогноз сменился на более позитивный. Борьба с пиратами приносит свои плоды, серый сектор все ещё остаётся серьезной проблемой для рынка, но уже не угрожает его существованию. Так, хорошие темпы роста показывает развитие специализированной книжной розницы.

"В стране в прошлом году было открыто порядка 150 новых книжных магазинов. В общем ретейле это немного, но для книжного рынка это значимый показатель. Мы надеемся, что в ближайшие два года эта тенденция сохранится", - резюмировал он.