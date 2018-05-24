Орешкин спрогнозировал увеличение инфляции в 2018 году

Рост цен на бензин окажет определенное влияние на инфляцию в России. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время дискуссий открывшегося сегодня Петербургского экономического форума.

"В целом по году, я думаю, можно говорить о дополнительном эффекте в несколько десятых процентных пункта", - считает Орешкин. Он подчеркнул, что решения, которые сейчас принимает кабмин по снижению акцизов, помогут компенсировать потребителям топлива динамику, связанную, в первую очередь, с повышением цен на мировом рынке.