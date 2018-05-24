Парк автомобилей на газу будет расти на 30 тысяч машин в год

В ближайшие десять лет парк газовых автомобилей будет прирастать ежегодно на 10-30 тысяч штук. Такой прогноз дал "Российской газете" заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
С 2013 года количество автомобилей на газу возросло в России примерно в два раза. "Сейчас их около 212 тысяч автомобилей, но мы ожидаем прирост от 10 до 30 тысяч автомобилей ежегодно в предстоящие десять лет", - заявил он. По мнению замминистра, хорошие перспективы у газового транспорта в больших городах, где высокий уровень загрязненности воздуха.
"Выброс вредных примесей в зависимости от альтернативы - бензина или дизеля - снизятся от 2 до 9 раз, а с точки зрения парниковых газов этот эффект фактически сокращается в три раза. Экологические выгоды налицо и для применения транспорта в городе это особенно актуально", - считает Кирилл Молодцов.
Одно из преимуществ газа перед бензином и дизелем - стабильно низкая цена. Но с ростом популярности газовых автомобилей стоимость газа может подвергнуться высокой волатильности.
"Могу предположить, что в перспективе, когда парк автомобилей и соответственно потребление газа будет существенным, мы можем столкнуться с ситуацией роста цены на газ, - полагает замминистра. - Но страна у нас газовая, наши запасы составляют больше 37 процентов мировых запасов, это практически 30 триллионов кубометров. Огромные цифры и соответственно, газа у нас много, а значит, дефицита его у нас никогда не будет".
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