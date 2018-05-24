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24.05.2018 09:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков: ЧМ-2018 в РФ будет организован на высшем уровне

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

"Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью НТВ на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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"Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом", - уточнил представитель Кремля, и деталей мероприятия раскрывать не стал. Песков вновь анонсировал "определенные новации - и технологические, и содержательные".

Также пресс-секретарь главы государства заметил, что ЧМ-2018 "будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле". "Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил", - сказал он.

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