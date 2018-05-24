Песков прокомментировал заявления Юлии Скрипаль

В Москве не знают, в каком состоянии Юлия Скрипаль и оказывают ли на нее давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ на полях ПМЭФ.

"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле", - заметил Песков.

"Переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос, учитывая, что это происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны", - заключил представитель Кремля.



