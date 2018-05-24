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24.05.2018 09:52
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Песков прокомментировал заявления Юлии Скрипаль

В Москве не знают, в каком состоянии Юлия Скрипаль и оказывают ли на нее давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ на полях ПМЭФ.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле", - заметил Песков.

"Переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие - это очень большой вопрос, учитывая, что это происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны", - заключил представитель Кремля.

 

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