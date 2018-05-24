Песков заявил о невозможности блокады России

"Настоящей международной блокады и не было, и она невозможна. Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих в международных, дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна. Собственно, ее и не было", - подчеркнул представитель Кремля.

"Экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлением", - продолжил Песков. "Когда какие-то столицы прибегают к рестрикциям, к санкциям в своей политике в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существуют эти государства, явно не в восторге от этих санкций", - обратил внимание представитель Кремля. Это идет вразрез с интересами бизнеса, добавил он.

Впрочем, лидеры ряда стран, сказал Песков, проявляют политическую мудрость "в плане осознания неизбежности и безальтернативности диалога, через который следует искать пути выхода из проблемных ситуаций".

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о том, насколько вероятно, что после Brexit Париж займет место лондонского Сити в финансовом мире. "На самом деле, никто не знает, ни британцы, ни европейцы, что будет происходить с лондонским Сити после Brexit. Если какой-то аналитик или специалист дает какие-то прогнозы, то, поверьте мне, что это с изрядным допуском", - сказал Песков.

"Париж есть и будет оставаться одним из главных центров Европы, ЕС, есть и будет оставаться очень важным партнером и в экономических, и в инвестиционных делах для Российской Федерации", - заверил представитель Кремля. Он также отметил, что президента Франции во время поездки в Санкт-Петербург будет сопровождать большая делегация бизнесменов.