Песков заявил о невозможности блокады России

"Настоящей международной блокады и не было, и она невозможна. Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих в международных, дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна. Собственно, ее и не было", - подчеркнул представитель Кремля.
"Экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлением", - продолжил Песков. "Когда какие-то столицы прибегают к рестрикциям, к санкциям в своей политике в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существуют эти государства, явно не в восторге от этих санкций", - обратил внимание представитель Кремля. Это идет вразрез с интересами бизнеса, добавил он.
Впрочем, лидеры ряда стран, сказал Песков, проявляют политическую мудрость "в плане осознания неизбежности и безальтернативности диалога, через который следует искать пути выхода из проблемных ситуаций".
Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о том, насколько вероятно, что после Brexit Париж займет место лондонского Сити в финансовом мире. "На самом деле, никто не знает, ни британцы, ни европейцы, что будет происходить с лондонским Сити после Brexit. Если какой-то аналитик или специалист дает какие-то прогнозы, то, поверьте мне, что это с изрядным допуском", - сказал Песков.
"Париж есть и будет оставаться одним из главных центров Европы, ЕС, есть и будет оставаться очень важным партнером и в экономических, и в инвестиционных делах для Российской Федерации", - заверил представитель Кремля. Он также отметил, что президента Франции во время поездки в Санкт-Петербург будет сопровождать большая делегация бизнесменов.
Кабмин потратит через спецфонд 3 трлн рублей на инфраструктуру
Правительство решило создать специальный инвестиционный фонд. Через него кабмин вложит в инфраструктуру около 3 процентов ВВП. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Глава ЦБ назвала условия для экономического роста в России
Экономический рост в России возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, в России необходимы структурные реформы
"Прямая линия" с президентом пройдет до начала ЧМ по футболу
"Прямая линия" с президентом пройдет до 14 июня, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Кремль своевременно сделает сообщение о точной дате проведения "прямой линии" с Владимиром Путиным
Министры себя покажут
В четверг открылся крупнейший и наиболее представительный в России Петербургский международный экономический форум, где впервые выступят представители обновленного состава правительства
Эксперт: Человечество научится лечить большинство видов рака
Фарминдустрия вплотную подошла к лечению сложных заболеваний, в том числе рака. О том, какие биотехнологии используются для создания современных лекарств, в преддверии ПМЭФ-2018 "РГ" рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов
Путин обсудил с президентом ЦАР активизацию сотрудничества
Президенты России и Центральноафриканской Республики провели переговоры в Стрельне. "Наша страна на сегодняшний день среди наименее развитых, однако у нас огромный потенциал", - отметил Фостен Арканж Туадера накануне ПМЭФ
Диалог с доверием
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2018. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Главной темой выступления станет необходимость повышения уровня доверия в мире
На ПМЭФ-2018 обсудят господдержку инноваций
На Петербургском международном экономическом форуме пройдет обсуждение государственной поддержки инноваций. Участники сессии обозначат инструменты поддержки высокотехнологичных производств