Петербург отметит День города карнавалом

Санкт-Петербургу - 315 лет. Городские власти решили отметить этот некруглый юбилей с размахом - тем более, что принять участие в празднике смогут гости и участники XII Петербургского международного экономического форума.

Официально праздничные мероприятия стартовали 20 мая - с выступления Большого сводного хора на Дворцовой площади. Но наиболее интересные события пройдут в выходные, 26 и 27 мая. Так, в субботу днем сладкоежек ждет Фестиваль мороженого, любителей собак - Парад такс в саду Академии художеств на Василевском острове, а поклонников техники - IV Петербургский международный парад ретротранспорта.

Вечером состоится традиционный музыкальный фестиваль "Классика на Дворцовой", который входит в ТОП-10 лучших событий Петербурга. В этом году гость фестиваля - один из самых востребованных теноров мира Роберто Аланья. Кстати, увидеть этот концерт смогут и москвичи - в столичном парке искусств Музеон будет вестись прямая трансляция.

Завершит день торжественный развод Дворцового моста под музыку Глиэра "Гимн городу" в рамках уникального петербургского проекта "Поющие мосты".

В мире существуют почти 300 разводных мостов, но только в Северной столице процесс поднятия мостовых пролетов превращен в красивейшую церемонию.

- Это одна из самых прекрасных и романтичных традиций нашего города, - отметил Серезлеев. - В 23.30 начнется концерт живой музыки. Сцену у Дворцового моста оснастят особым светом и звуковым усилением. Прозвучит русская классика. Во время концерта зажгут Ростральные колонны.

Следующий день, воскресенье, 27 мая начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику основателю Санкт-Петербурга Петру Первому. Затем от БКЗ "Октябрьский" стартует Большой велопарад - в путь до парка 300-летия Северной столицы отправятся велосипедисты, а от площади Островского на стрелку Васильевского острова - участники Бала национальностей.

Но самым зрелищным мероприятием этого дня станет карнавальное шествие в честь открытия Первого международного фестиваля циркового искусства. От исторического здания Цирка Чинизелли, а потом по Невскому проспекту пройдут участники в карнавальных костюмах, артисты цирка и даже четыре дрессированных слона.

Как подчеркнули в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, праздничные мероприятия "проходят на разных площадках, но в едином городском пространстве": будут задействованы Манежная площадь, Инженерная улица, площадь перед Инженерным зам-ком.

Окончание праздничных торжеств ознаменует традиционный фейерверк над Невой.

А как у соседей?

В эти выходные праздник состоится и в Мурманской области - регион отмечает 80-летие. В субботу, 26 мая во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова пройдет праздничный концерт "Славься, Мурман-ская область!", а 27 мая - театрализованный концерт "Процветай, наш Кольский край!" на Центральном стадионе профсоюзов. В самый день рождения - Мурманская область официально образована 28 мая 1938 года - в областном краеведческом музее откроется выставка "Мурман-ская область: история и современность".

Праздничные мероприятия в Мурманской области начались еще в марте, а продлятся до конца года. В честь дня рождения региона в столице Заполярья даст гастроли Московский академический театр имени Маяковского, начнет работу Региональный информационно-просветительский центр "Кольский Север", откроется XII региональная художественная выставка "Российский Север".

Кстати

Слоны живут в Петербурге уже 301 год. Первого слона городу подарил персидский шах в 1714 году, и Суворовский проспект раньше носил название Слоновая улица. В Ленинградском зоопарке слона нет с 1982 года - не позволяют условия, а вот в цирке - есть.