В этом году в Петербургском международном экономическом форуме принимают участие победители всероссийского конкурса "Лидеры России". После февраля 2018 года карьера большинства из них стремительно переменилась - а Виталий Мильке продолжает делать имя в науке. Правда, после 19 лет управленческого опыта в должности финансового директора.

- Последние три года я получал второе высшее образование по специальности computer sciences и сейчас пишу диссертацию по компьютерному обучению и машинному интеллекту, - рассказал он корреспонденту "РГ".

Роль государства в создании НКО "Россия - страна возможностей", под эгиду которой сейчас переходит конкурс "Лидеры России" - прежде всего организующая, по его мнению. Сначала этот конкурс породил между участниками широчайшие связи, наладил общение, но "часть этого общения необходимо перенести в официальную платформу и структурировать - это и есть задача государства". И особенно важно, что "сверху" в рамках можно одной организации объединять людей разного возраста, разного опыта, разных регионов, разного рода деятельности и разных компетенций.

- Конкурсы должны их активно перемешивать, - считает Мильке. Более молодые смогут находить ответы на свои вопросы, ставить новые и расти постепенно. Социальный лифт не должен привести на самый верх сразу. Никто же в космос не летит без подготовки - можно задохнуться.

Интересно, кстати, что получение второго высшего образования в зрелом возрасте, которое сейчас развивается в Европе, Мильке считает очень интересной идеей. Люди стали жить дольше, поэтому в интересах государства продлить их активность. Способствовать этому может процесс непрерывного образования в течение сей жизни, поэтому второе высшее за счет бюджета - хорошая идея для России.

Что касается идей машинного интеллекта и развития нейронных сетей, то они могут применяться в самых разных областях. Например, через исследование ДНК создавать персонифицированную фармакологию и медицину, а с помощью анализа работы станков - моделировать условия отказа промышленного оборудования. Подобные задачи, возможно, поможет решить исследование Мильке. И он надеется, что за время его завершения "НКО "Россия - страна возможностей", которая сейчас только создана, вырастет, созреет, а мы все этому поможем".

Визитная карточка

Виталий Мильке. Родился в 1969 году в городе Норильске Красноярского края.

В 1993 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности ракетостроение, в 1997 году - аспирантуру.

С 1997 года работал в банках, в финансовых и брокерских организациях. В 2016 году получил степень Магистра компьютерных наук (Computer Science) с отличием (Distinction) Университета Англи Раскин, Кембридж, Великобритания. С 2017 года - соискатель степени PhD в области Машинного обучения и Искусственного интеллекта, Кембридж, Великобритания.

Участие в конкурсе "Лидеры России" принимал как советник президента по экономике и финансам, АО "Бизнес Альянс.