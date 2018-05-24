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24.05.2018 09:10
Проект: В регионах

Цифровые сети

К 2020 году калининградским электрокомплексом будет управлять "искусственный интеллект"
Текст: Олег Звонков (Калининградская область)
Калининградская область может одной из первых в стране перейти на эксплуатацию электрических сетей по принципу цифровой энергетики. Сетевая компания "Янтарьэнерго" (дочерняя организация ПАО "Россети") готова уже к 2020 году досрочно исполнить соответствующее поручение президента. В целом по стране концепция построения цифровой сети должна быть реализована до 2030 года.

Опередить коллег калининградским энергетикам удалось в результате многолетних усилий. Реализация проекта "Цифровой РЭС "Янтарьэнерго" началась в 2014 году. Через два года проект был одобрен правительством РФ в рамках национальной технологической инициативы "Энерджи Нет".

Первым в России "Янтарьэнерго" внедрило систему распределенной автоматизации сетей 15 кВ в пилотных районах - Мамоновском и Багратионовском. В существующую сеть были интегрированы "умные" устройства - реклоузеры, позволяющие без участия персонала автоматически находить и выделять поврежденный участок, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Модернизированы центры питания, устаревшие коммутационные аппараты, релейная защита и автоматика заменены на современные вакуумные выключатели и цифровые контроллеры присоединений с применением цифровых датчиков. Персонал с помощью SCADA-системы в режиме онлайн наблюдает за текущей обстановкой.

Фото: Пресс-служба "Янтарьэнерго"

Второй этап проекта - внедрение комплексной системы энергомониторинга, установка интеллектуальных приборов учета. Их данные - это базовый компонент цифровой сети и основной инструмент снижения потерь электроэнергии. В итоге "Янтарьэнерго" снизило потери в сетях на 9,77 процентных пункта с 2015 года. Третий этап - внедрение комплексной системы управления.

По решению совета директоров ПАО "Россети" этот пилотный проект тиражируется на территории всей Калининградской области. Специалисты "Янтарьэнерго" создали единую автоматизированную систему оперативно-технологического управления "Олимп", "искусственный интеллект", который к 2020 году будет управлять энергокомплексом. Но уже сейчас дистанционно контролировать всю энергосистему эксклава позволяет Главный центр управления сетями - основной элемент цифровой сети.

Фото: Пресс-служба "Янтарьэнерго"

Все новые подстанции "Янтарьэнерго" строятся только по цифровому принципу. В прошлом году были сданы полностью автоматизированные 3 центра питания 110 киловольт. На всех установлено ультрасовременное оборудование российского производства. Самый современный цифровой распределительный пункт в регионе появился в прошлом году в областном центре. У современных ячеек - это последняя разработка российской компании "Таврида электрик" - небольшие габариты и обмен данными происходит по цифровой сети.

Уже первые результаты цифровизации очевидны для государства, сетевой компании и потребителя. Реализованные проекты позволили рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса Калининградской области. Уже сейчас по основным показателям калининградцы превосходят международные аналоги.

Фото: Пресс-служба "Янтарьэнерго"

Так, показатели надежности и длительность технологических нарушений в "Цифровом РЭС" улучшены более чем на 60 процентов. Технические решения позволяют локализовать место повреждения на линии меньше чем за минуту и перезапитать потребителей по резервным линиям. Если раньше на это требовалось свыше 5 часов, сегодня - не более 50 минут.

Благодаря "умным" счетчикам потери в "Янтарьэнерго" снижены с 2012 года на 3,2 процентных пункта. К 2020 году планируется снижение на 6,57 процентных пункта. В 2017 году "Янтарьэнерго" установило рекордное количество современных приборов учета - почти 70 тысяч. Это позволило сэкономить более 64 миллионов кВт/ч - примерно столько потребляет население Калининграда в течение двух месяцев. Объем потерь электроэнергии в "Цифровом РЭС" в среднем снижен на 9,8 процента, а в итоге он составит 10 процентов.

Автоматизированный программный комплекс "Телескоп" позволяет контролировать процесс потребления электричества в режиме онлайн. Потребителю больше не нужно передавать показания счетчика в сбытовую компанию, появилась возможность экономить путем выбора тарифа энергопотребления. Удельные операционные затраты в "Цифровом РЭС" снижены на 24 процента относительно 2015 года.

Фото: Пресс-служба "Янтарьэнерго"

Проект примечателен еще и тем, что ни одна из близлежащих стран, которые окружают западный анклав, Калининградскую область, не имеет подобной цифровой сети и не может конкурировать ни по одному из показателей, что особенно подчеркивает статус российской энергетики на европейском пространстве.

Кстати

В 2020 году компания "Россети" на территории Калининградской области создаст эталонную энергосистему, способную стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающую мировые стандарты. Это откроет дополнительные возможности для развития промышленного производства и значительно улучшит качество жизни населения.

Между тем

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются на территории всего региона бесплатно для потребителя. И в этом направлении калининградские энергетики также передовики: старт программы по всероссийской замене счетчиков запланирован на лето 2018 года. "Янтарьэнерго" ведет эту работу уже шесть лет. В рамках реализации собственной инвестиционной программы и совместного проекта с РФПИ в конце 2017 года установлено почти 90 тысяч интеллектуальных приборов учета (79 процентов от общего количества). В этом году по Калининградской области планируется установка еще более 18 тысяч современных счетчиков. К 2020 году 93 процента приборов учета от общего количества точек учета "Янтарьэнерго" в регионе будут "умными".

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