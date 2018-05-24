Расследование по делу умершей онкобольной Дарьи Стариковой продолжится

Расследование по уголовному делу онкобольной из Мурманской области Дарьи Стариковой, которая обратилась к Владимиру Путину с жалобой на проблемы здравоохранения в регионе и недавно скончалась в Московском институте онкологии, продолжается. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Тростина.

Дело было возбуждено в середине июня 2017 года по статье 293 УК (халатность).

- Долгий срок расследования объясняется тем, что по уголовным делам в сфере здравоохранения приходится проводить очень большой количество экспертиз, - пояснила Наталья Тростина. - Сейчас следователи ожидают результатов экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос, были ли допущены дефекты при оказании Дарье медицинской помощи.

Экспертиза проводится в Санкт-Петербурге. Когда будут получены результаты, пока неизвестно.

По словам Натальи Тростиной, следователи постоянно поддерживали контакт с онкобольной и с ее тетей, у которой находилась дочь Дарьи - София. Девочке уже назначили пенсию по потере кормильца.

Сегодня Дарью Старикову похоронят на ее родине, в городе Апатиты. Сейчас в Апатитах продолжается панихида.