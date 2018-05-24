Регионы возьмут на вооружение опыт калининградских энергетиков

В Калининградской области создается эталонная энергосистема, которая может стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающих мировые практики. О том, как реализуется этот процесс, рассказал "Российской газете" генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Игорь Владимирович, вы первыми в стране начали реализацию проектов по цифровизации. Каковы результаты и какие планы по внедрению передовых технологий в распределительные сети у компании?

Игорь Маковский: В этом году в Калининградской области введены в промышленную эксплуатацию два пилотных "Цифровых района электрических сетей". В Мамоновском и Багратионовском районах были полностью реализованы две технологии.

Во-первых, внедрена технология распределенной автоматизации, когда мы установили на линии электропередач реклоузеры, автоматические переключатели. Вторая технология, которая была реализована - энергомониторинг. На каждую точку отпуска был установлен "умный прибор учета". Эти приборы позволяют дистанционно проверить качество, управлять мощностью, формировать балансы отпущенной энергии и даже полностью прекратить ее передачу, если это потребуется. Благодаря реализации этих двух технологий мы достигли очень серьезных производственных показателей, на которые ориентируются и другие компании, ведущие деятельность на территории Российской Федерации.Например, показатель надежности у нас увеличился на 60 процентов, потери снизились более чем на 10 процентов, а на территории одного из районов у нас вообще в 2017-м году не было ни одного технологического отключения. При этом время на ликвидацию технологических нарушений у нас сократилось практически в пять раз - с пяти часов до одного.

Сейчас стоит не менее сложная задача - автоматизация распредсети. Это перевод управления сетями на автоматизированную систему управления, так называемый искусственный интеллект. Отдельные его элементы уже были внедрены, например, автоматика без участия человека в очень короткие сроки находит технологическое повреждение, нейтрализует его и переводит напряжение потребителям на резервные линии. Опыт очень хороший, мы гордимся результатами и уже принято решение по тиражированию проекта на территории всего региона.

Учитывая все вышесказанное, не получится ли, что компьютер скоро заменит человека. Каким требованиям должен отвечать современный энергетик?

Игорь Маковский: В настоящее время нельзя сказать, что компьютер заменит сотрудника компании "Янтарьэнерго". Мы не ставим такой цели. При этом требования к энергетику становятся совершенно другие. Это уже не просто человек с "когтями", это высокообразованный, квалифицированный сотрудник, объединяющий в себе и специалиста по IT-технологиям, и инженера, и аналитика.

Безусловно, какие-то функции будут переложены на автоматику. Мы в этом году ввели центр управления сетями и малой генерации, и мы уже видим, что часть задач, безусловно, может выполнять программный комплекс. Но роль человека важна, только живой специалист-электромонтер может вмешиваться в работу энергооборудования. Совместно с компанией "Россети", материнской компанией "Янтарьэнерго", реализуется программа "цифровой электромонтер". Это набор функционалов, который позволяет сотруднику очень быстро обмениваться информацией через датчики, программное обеспечение, технологии виртуальной реальности. Таким образом, удается достигнуть мгновенной реакции на любые события, которые происходят в энергосистеме.

Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калининградской области, Фондом Сколково и "Янтарьэнерго". Каких результатов вы ожидаете от его реализации?

Игорь Маковский: Мы сегодня договорились о том, что мы объединяем усилия по разработке и реализации научных решений и новых технологий непосредственно на площадке и в сетях "Янтарьэнерго". Это позволит нам создать самые современные технологии, которых сегодня нет даже в пилотных проектах. Также в практическую плоскость могут быть переведены стартапы, разработанные в Сколково. И, конечно же, соглашение позволит разрабатывать нормативно-правовую базу, проводить общественные и публичные слушания, апробировать все внедряемые технологии. Это крайне важно, ведь без нововведений в законодательство невозможно внедрять те новации, которые сегодня предлагает наука.

Первые результаты мы получим к концу текущего года в виде концепции, также начнем запускать отдельные пилоты. На мой взгляд, это будут прорывные технологии для электроэнергетики, и мы к ним готовы.