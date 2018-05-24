Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram

Роскомнадзор намерен блокировать Telegram, используя новые технические решения. Уже сейчас служба отказывается от блокировки подсетей, работает точечно, по конкретным IP-адресам.

"Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо", - сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает "Интерфакс".

Он прогнозирует, что сам процесс ограничения доступа к Telegram "будет еще идти достаточное количество времени". Компания Google сообщила Роскомнадзору о приостановке предоставления IP-адресов этому сервису, с Amazon еще идет диалог, но про конкретные результаты пока говорить рано.