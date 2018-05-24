Силуанов пообещал не поднимать налоги в течение шести лет

Правительство еще не завершило обсуждение "донастройки" налоговой системы, но в целом она останется стабильной на протяжении ближайших шести лет, сказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас еще идет дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам, значит, тех реформ, которые мы должны провести, в том числе, по вопросам налогов", - сказал он. Силуанов отметил, что основная цель этой настройки будет в создании стабильных условий.

"Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении 6-летнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги", - заявил он.

Он также не исключил снижения налогов, которые негативно влияют на бизнес. Ранее он также сообщил, что власти не рассматривают повышение подоходного налога для физических лиц.