Трутнев: Отраслевое законодательство будет реформировано

Снизить административные барьеры и подстегнуть рост инвестиций поможет реформа отраслевого законодательства, уверен Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

"Сегодня мы уверены в том, что общего изменения законодательства и создания общих преференций недостаточно. Нам надо заниматься конкретными отраслями, - заявил он, выступая на ПМЭФ-2018. - Мы уже проанализировали ситуацию в таких базовых отраслях как деревообработка, аквакультура, сельское хозяйство, недропользование и обнаружили в общем может не очень удивительную, но очень неприятную вещь - у нас в большинстве отраслей существуют значительные препятствия для инвестиций. Мы их знаем, с помощью бизнеса будем пытаться разбираться до последней запятой, что именно не устраивает. И в течение уже этого года обязательно приступим к реформированию отраслевого законодательства. Если получится, то будем делать эти предложения в масштабах нашей страны, если нет - для начала в масштабах Дальнего Востока".

Руководство региона продолжит менять условия ведения бизнеса в лучшую сторону. В частности, будет снижаться административное давление на бизнес. Для этого в регионе появится инвестиционный суд, подчеркнул он. Кроме того, грядёт реформа в сфере образования.

"Очень важно иметь достаточное количество подготовленных специалистов по тем специальностям, которые востребованы. Сегодня у нас существенный диссонанс - готовят людей по одним специальностям, востребованы другие, - сказал вице-премьер. - В течение двух месяцев мы должны завершить баланс по всему Дальнему Востоку, а после этого приступить к определенной реформе образования. Мы будем добиваться того, чтобы высшие и средние специальные учебные заведения готовили тех людей, которые будут востребованы".