Экономика
24.05.2018 17:45
Текст: Сергей Куликов

В ЕАЭС предложено ввести цифровую валюту

Увеличить объем торговли и облегчить кредитование крупных инвестпроектов внутри стан, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) могло бы введение цифровой валюты. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в ходе работы Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ-2018).

Фото: Владимир Астапкович/РИА-Новости
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"Мы рассчитываем, что в ближайшее время хотя бы одно из государств ЕАЭС выйдет с проектом национальной цифровой валюты, которая объединит возможности электронных безналичных денег и наличных денег, которые имеют номер", -  процитировал Глазьева ТАСС.

По его мнению, внедрение цифровых денег позволит контролировать режим их обращения в денежной системе в режиме онлайн, гарантировать их целевое использование, увеличить объем торговли в ЕАЭС и обеспечит кредитование крупных целевых инвестиционных проектов.

Несмотря на то, что пока конкретных планов по выпуску цифровой валюты нет, такая возможность обсуждалась с главой Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андреем Бельяниновым.

Специальный проект rg.ru

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