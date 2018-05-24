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24.05.2018 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области вандалы разгромили городской парк

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В городе Советске Калининградской области вандалы минувшей ночью разгромили городской парк. Они вырвали урны, сломали лавки и разбили фонари. Об этом глава муниципалитета Николай Воищев написал на своей странице в Facebook.

Фото: depositphotos.com
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Какой-то определенной цели нарушители, судя по всему, не преследовали. Сломанные лавки и "выкорчеванные" урны остались лежать в парке. Их обнаружил сегодня утром дворник, который сразу же обратился в городскую администрацию.

Сейчас работники бюджетного учреждения "Благоустройство" убрали все сломанные элементы инфраструктуры. Муниципалитету предстоит изыскать дополнительные средства на их восстановление.

Гражданам, которые предоставят достоверную информацию о вандалах, в городской администрации обещают выплатить вознаграждение - 10 тысяч рублей. Пользователи социальных сетей, обсуждающие эту новость, предполагают, что нарушителей следует искать среди выпускников. Вчера, 23 мая, в школах Калининградской области прошли последние звонки.

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