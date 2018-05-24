В Минэнерго рассказали о сроках согласования законопроекта об НДД

Изменения в законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли будут представлены в согласованной Минфином и Минэнерго версии на следующей неделе. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Я надеюсь, в весеннюю сессию Дума решение примет. На днях был экспертный совет Думы. У нас есть согласованный пакет поправок. Там есть вопросы, которые мы дообсуждаем - это вопрос ближайшей недели, когда мы окончательно согласуем пакет поправок, который отправим в правительство для принятия окончательного решения", - цитирует ТАСС слова Текслера.

Ведомства разрабатывали законопроект в течение трех лет, процесс сопровождался постоянными спорами. В конце ноября прошлого года документ внесли на рассмотрение в Госдуму, в начале апреля этого года он прошел первое чтение, после чего было решено внести туда около 12 поправок. Второе чтение должно было состояться в первой половине мая, однако пока не прошло.

Законопроект об НДД предполагает, что новый налог распространят на четыре группы месторождений. Первая - гринфилды в Восточной Сибири с выработанностью до пяти процентов, вторая - льготируемые по экспортной пошлине недра, третья - действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от десяти до 80 процентов, четвертая - гринфилды в Западной Сибири с выработанностью до пяти процентов и запасами до 50 миллионов тонн в год.

Базой для исчисления НДД станет расчетная выручка, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее. Ставка НДД - 50 процентов. Запуск "пилотов" запланирован на 1 января 2019 года. В случае их успеха действие НДД можно будет расширить на большее число месторождений. Компании сами подают заявки на участие в "пилоте" и сами в будущем решают, оставаться ли им на новой схеме налогообложения, в течение года.

Поправки ко второму чтению предполагают технические уточнения и несколько принципиальных. Например, месторождения четвертой группы получат увеличенную в три раза квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки недр. Кроме того, Минэнерго предлагало расширить квоту по отдельным месторождениям четвертой группы с десяти миллионов тонн до 20-30 миллионов, чтобы сделать выборку "пилота" более репрезентативной.