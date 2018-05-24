В Мурманской области оленевод победил в схватке с медведем

Медведь, недавно вышедший из зимней спячки, напал в Заполярье на местного оленевода и остался побежденным в этой схватке. Об этом сообщили в госохотнадзоре Мурманской области.

Это произошло в районе озера Поросозеро, на одном из оленьих пастбищ. Май - горячая пора для оленеводов, так как в это время проходит отел. Один из оленеводов совхоза "Тундра" обнаружил, что молодой медведь задрал двух оленей и пытался их съесть.

Мужчина решил прогнать хищника, но тот набросился на него, чтобы отстоять добычу. Однако оленевод не растерялся и серьезно ранил зверя несколькими ударами ножа, после чего человеку удалось вырваться из медвежьих когтей. Сам мужчина отделался прокушенной в нескольких местах левой рукой и скальпированной раной головы.

- Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией регионального Центра медицины катастроф, - добавили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В Заполярье это произошло впервые за последние десять лет. Летом 2008 года, медведь задрал мужчину в Кандалакшском районе. Как сообщили ранее в региональном СУ СК РФ, автолюбитель возвращался в дачный поселок Колвица в 30 километрах от Кандалакши. Мужчина остановил машину и решил отдохнуть. В этот момент из леса вышел медведь и через окно вытащил человека из салона.

Тот смог вырваться из лап хищника и залез под днище машины, где провел всю ночь. Медведь его караулил. Только утром, когда из поселка вышли жители и обнаружили эту картину, зверь убежал. Израненного человека доставили в Кандалакшскую районную больницу, но спасти его не удалось.