Новости

Футболист Гачинович: На ЧМ-2018 сербы поборются за выход из группы 17:26
Новак: "Газпром" вложит в газификацию Южной Осетии 2 млрд рублей 17:22
В США мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого" оценили в 160 Хиросим 17:22
Вышел новый трейлер сериала о знаменитом ученом-оккультисте 17:21
В Подмосковье мужчина убил родную сестру 17:20
В Калининградской области вандалы разгромили городской парк 17:20
Сборная Испании поселится в академии ФК "Краснодар" 7 июня 17:12
Вышли трейлер и постер кровавого хоррора "Аксиома" 17:07
Продюсер "Зловещих мертвецов" рассказал о возможном продолжении 17:05
В Петербурге турист заплатил почти 300 тысяч рублей за трансфер 16:56
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 16:55
В Мурманской области оленевод победил в схватке с медведем 16:55
На Урале героя войны назвали в рекламе "мужиком с пистолетом" 16:55
Певица из "ВИА Гры" родила ребенка лидеру группы Rammstein 16:53
Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет в Стамбуле 16:47
Появилось видео с места убийства пяти человек в Якутии 16:46
В Египте раскопали древнее здание с ценными артефактами 16:45
Морпехи всех флотов России "сразятся" под Калининградом 16:44
В бундесвере недосчитались крупной партии оружия 16:43
Главу инвестиционного агентства осудили за хищение денег СПбГАУ 16:42
Борис Гребенщиков спел гостям ПМЭФ нецензурную песню 16:42
В Петербурге обвиняемому в теракте продлили арест 16:41
Актер из "Брата 2" и "Мента в законе" задержан в Москве за грабеж 16:34
В Якутии после убийства пяти человек объявлен траур 16:33
"Минский диалог" позволит выработать новые идеи по международным темам 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области оленевод победил в схватке с медведем

Текст: Алексей Михайлов

Медведь, недавно вышедший из зимней спячки, напал в Заполярье на местного оленевода и остался побежденным в этой схватке. Об этом сообщили в госохотнадзоре Мурманской области.

Фото: depositphotos.com
В Пермском крае на местного жителя напал медведь

Это произошло в районе озера Поросозеро, на одном из оленьих пастбищ. Май - горячая пора для оленеводов, так как в это время проходит отел. Один из оленеводов совхоза "Тундра" обнаружил, что молодой медведь задрал двух оленей и пытался их съесть.

Мужчина решил прогнать хищника, но тот набросился на него, чтобы отстоять добычу. Однако оленевод не растерялся и серьезно ранил зверя несколькими ударами ножа, после чего человеку удалось вырваться из медвежьих когтей. Сам мужчина отделался прокушенной в нескольких местах левой рукой и скальпированной раной головы.

- Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией регионального Центра медицины катастроф, - добавили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В Заполярье это произошло впервые за последние десять лет. Летом 2008 года, медведь задрал мужчину в Кандалакшском районе. Как сообщили ранее в региональном СУ СК РФ, автолюбитель возвращался в дачный поселок Колвица в 30 километрах от Кандалакши. Мужчина остановил машину и решил отдохнуть. В этот момент из леса вышел медведь и через окно вытащил человека из салона.

Тот смог вырваться из лап хищника и залез под днище машины, где провел всю ночь. Медведь его караулил. Только утром, когда из поселка вышли жители и обнаружили эту картину, зверь убежал. Израненного человека доставили в Кандалакшскую районную больницу, но спасти его не удалось.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина