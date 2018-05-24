В Петербурге погибла школьница, пытаясь спасти кошку

В Петербурге скончалась десятилетняя девочка. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по региону.

ЧП произошло в жилом доме по Московскому проспекту. Школьница пыталась спасти кошку, которая выбралась на подоконник. Она упала с четвертого этажа и разбилась. Когда вызвали медиков, она была еще жива. Однако довести девочку до больницы врачи не успели.

В настоящее время следственные органы проводят проверку случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.