На Суздальских озерах в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу навели внешний лоск: поставили кабинки для переодевания и обещают поставить урны. При этом городские власти ничего не делают с ужасающим и даже опасным качеством воды. Классическая "потемкинская деревня" - за красивыми фасадами Смольный прячет большую и грязную проблему.

Нижнее Суздальское озеро давно уже никто не видел таким чистым. Уносящие последние мешки мусора люди в оранжевых жилетах и несколько рыбаков с опаской озирались на группу из трех десятков по-деловому одетых людей. Даже не верилось, что еще несколько дней назад его берега были завалены пустыми бутылками, жестяными банками, пакетами, бумагами, ржавыми мангалами. Тем разительнее выглядел контраст берега, очищенного к выездному совещанию петербургских чиновников, с цифрами, которые озвучил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Чернявский.

- Согласно результатам мониторинга, доля неудовлетворительных проб воды из Суздальских озер по санитарно-химическим показателям составила в 2017 году 100 процентов, по микробиологическим показателям - 56,8 процента.

По данным наблюдений ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", значение комплексного показателя загрязненности воды в Суздальских озерах в 2017 году квалифицировалось как грязное. Член Общественного совета по сохранению Шуваловского парка Виктория Демидова назвала происходящее вокруг Суздальских озер "антропологическим натиском", под влиянием которого они в ближайшее время могут вообще погибнуть. А представитель Роспотребнадзора выразился еще более доступно.

- Мы установили плакаты с запретом купания у всех трех Суздальских озер, - сказал он.

После такого заявления слова заместителя председателя администрации Выборгского района Петербурга Арины Артемовой звучали так, будто она говорила о другом озере. Она рассказала о работе, которую районная администрация проводит, готовясь к пляжному сезону. У Суздальских озер появятся урны, скамейки, на пляжах уже установлены кабинки для переодевания... Правда, непонятно, зачем они нужны у озера, в котором купаться запрещено.

Местные жители возразили: мол, какие пляжи, к ним давно уже невозможно подойти из-за заборов владельцев построенных на берегу шикарных особняков? Но Артемова не растерялась, выразившись в том смысле, что подойти к пляжам, конечно, нелегко, но все-таки можно - узкая тропинка где-то еще осталась.

Про заборы, лишающие граждан возможности подойти к озеру, говорили больше всего. В 2017 году природоохранная прокуратура при поддержке профильного комитета Смольного ведомства выиграла девять судебных процессов, в 2018 году - еще два, по результатам которых владельцы заборов на берегах озер должны снести их. Выполнили решение суда, правда, лишь двое - судебные акты в отношении остальных отправлены в Федеральную службу судебных приставов, которая пока в этом вопросе безуспешна.

Один такой забор чиновник комитета по природопользованию показал лично - он расположен прямо напротив того места, где собрались участники совещания. Решение о его сносе суд вынес еще в прошлом году, но оно пока так и не исполнено.

Прямая речь

Сергей Горшенин, руководитель проекта по благоустройству пляжей Суздальских озер "Наследие":

- Мне показалось важным, что жители города могут обсудить с властями волнующие их проблемы. Кроме того, нам предоставили возможность лично познакомиться со всеми чиновниками, от которых зависит приведение Суздальских озер в приличный вид. Осталось сформировать канал коммуникации, который позволил бы что-то сделать, а не только встречаться или переписываться. Я воспринимаю происшедшее как первый этап, после которого начнется конструктивная работа.

Тем временем

Несмотря на данные всех возможных контролирующих ведомств, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности собирается провести комплексную экологическую экспертизу Суздальского озера - на это уже выделено 10 миллионов рублей.