В Петербурге ребенка спустили из горящего дома на веревке

Петербургские спасатели ликвидировали пожар в доме 10 по Пискаревскому проспекту. Огонь унес жизни двух женщин, еще один мужчина получил тяжелые травмы, выпрыгнув из окна, а ребенка из верхней квартиры пришлось спускать на веревке.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил по телефону 01 в 06.34 утра. На четвертом этаже многоквартирного дома вспыхнула мебель и внутренняя обстановка. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Когда подъехали спасатели, открытое пламя уже вырывалось наружу из окна четвертого этажа. Мужчина из квартиры этажом ниже решил спасаться сам и выпрыгнул из окна, приземлившись на козырек магазина. С тяжелыми травмами его увезли в реанимацию.

Огонь грозил перекинуться на квартиру сверху, где находился маленький ребенок, но его удалось спасти, спустив вниз на веревке.

К семи утра пожар был локализован, час спустя - ликвидирован. С огнем боролись 25 спасателей при поддержке пяти спецмашин. Когда квартира была потушена, на пепелище нашли тела двух женщин.