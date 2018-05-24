В Петербурге турист заплатил почти 300 тысяч рублей за трансфер

Сотрудник крупной телекоммуникационной компании заплатил за трансфер автомобиля 298 тысяч рублей. За эти деньги его будут возить по городу в течение трех суток.

Как сообщили "РГ" в агентстве "Аэроклуб", которая проводила бронирование, сотрудник телекоммуникационной компании будет перемещаться на автомобиле Mercedes E-класса в дни Петербургского международного экономического форума.

В период с 24 по 26 мая в Петербург приехали тысячи бизнес-туристов, это топ-менеджеры крупных российских и международных компаний. Больше всего посетителей форума традиционно прибыли из Москвы.

Самый дорогой авиабилет из столицы до Петербурга и обратно на период форума был продан за 121 тысячу рублей. В "Аэроклубе" отмечают, что обычно перелет между городами бизнес-классом обходится туристам в сумму до 60 тысяч рублей.

В то же время, в этом году 83 процента сотрудников московских компаний прибыли на ПМЭФ на поезде.