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24.05.2018,  
16:10
Текст: Анна Чистякова (Архангельская область. Северодвинск)

В Северодвинске начались испытания секретной подводной лодки

На новой атомной подводной лодке проекта 09851, которая сейчас строится в Северодвинске, завершены гидравлические испытания основного корпуса носового блока. Речь идет о засекреченной АПЛ "Хабаровск", технические характеристики которой не раскрываются. Закладка корабля прошла в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба ПО "Севмаш", на данный момент завершена проверка корпуса подлодки на герметичность.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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- Это очень сложный многоуровневый процесс, требующий большой подготовки и времени, - уточнили в пресс-службе.

Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины.

Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ, - отмечает заместитель начальника эллинга №1 стапельно-сдаточного производства Севмаша Игорь Беляев.

В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев.

О самом проекте 09851 мало что известно. Есть данные о том, что эта атомная подводная лодка создается как носитель роботизированных средств Военно-морского флота, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия районов использования сил флота. Эксперты предполагают возможность установки на "Хабаровске" многоцелевой ударной ядерной системы "Посейдон".

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